بعد خروجه من المستشفى.. البابا فرنسيس يشارك في قداس خاص للمرضى على كرسي متحرك

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، عودة البابا فرنسيس إلى الظهور العلني في ساحة القديس بطرس بعد فترة علاج استمرت أسبوعين بمستشفى جيميلي في روما.



جاء هذا الظهور خلال قداس يوبيل خاص للمصابين والعاملين في المجال الصحي، حيث دخل البابا الساحة على كرسي متحرك وسط تصفيق حار من الحضور.

وعند وصوله إلى مقدمة المذبح، ألقى البابا كلمة قصيرة قائلاً: "صباح أحد سعيد للجميع"، ثم تأكد من عمل الميكروفون قبل أن يضيف: "شكرًا جزيلًا". وقد لوحظ تحسن كبير في صوت البابا مقارنة مع ظهوره الأول بعد مغادرته المستشفى، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، وهو ما أكده الفاتيكان في بيان رسمي.

تمتد لشهرين

وكان الحبر الأعظم قد خضع لعلاج مكثف في المستشفى لمدة خمسة أسابيع إثر إصابته بالتهاب رئوي خطير. ورغم توصية الأطباء بفترة راحة طبية تمتد لشهرين، استمر في العلاج الطبيعي والتنفسي.