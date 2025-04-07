أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الادارية.. والتعليم تدعم طلاب الشهادة الإعدادية بنماذج البوكليت

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية



تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدى نائب المحافظ ، يرافقهما العقيد ايهاب نافع السكرتير العام المساعد ، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية شمال مدينة الخارجة، لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة.

جولة المحافظ

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير اللاند سكيب ، ورصف مواقف السيارات المجاورة للبنك الأهلي ، مع توجيهات بإنهائها خلال الأسبوع الجاري ، حيث اطمأن على التشطيبات النهائية لمبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومشروع الخيمة البدوية التي سيتم تزويدها بمصلى ولوحات فنية تعكس ماهية التراث المحلي.

تطوير القاعه الرئيسيه

شهدت جولة الزملوط تفقده أعمال تطوير القاعة الرئيسية ، موجها بزيادة طاقتها الاستيعابية وتجهيزها بشاشتين للعرض و1000 مقعد ، وزخرفة الجدران بلوحات تراثية ، كما تفقد مبنى الضرائب والملاعب الرياضية، مؤكدًا على ضرورة استبدال الشبكات التالفة وتوفير أماكن انتظار مريحة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان خدمة المواطنين بشكل أمثل.

تعليم الوادي الجديد تدعم طلاب الشهادة الإعدادية بنماذج استرشادية لامتحانات البوكليت

أعلنت مديرية تعليم الوادي الجديد برئاسة الدكتور سامى فضل دياب مدير التربية والتعليم بالمحافظة، عن تقديم الدعم لطلاب الشهادة الإعدادية بنماذج استرشادية للامتحانات بنظام البوكليت، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

تدريب طلاب الإعدادية علي نظام البوكليت

وأوضح مدير تعليم الوادي الجديد، أن الهدف من نشر نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت، هو تدريب جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 على التعامل مع نظام البوكليت قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.

نظام البوكليت لـ الشهادة الإعدادية 2025

ومع إعلان وزير التعليم عن عقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي سيتم تطبيقه، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.



2.تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.



3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عنها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تعميم نظام البوكليت فى امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات.

مصرع فتاة بعد سقوطها من شرفة منزلها بالوادي الجديد

لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها من منزلها بأحد أحياء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم نقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شابة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين من المعاينة الأولية وفاة "ب. م "، 16 سنة، بعد سقوطها من منزلها بعمارات حي "ميتالكو" بمدينة الخارجة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفي الخارجة

وتم نقل جثة المتوفية لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.