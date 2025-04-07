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الإشراف العام
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وقف الهواتف المستوردة المخالفة اليوم بقرار رسمي.. ابحث عن حالة هاتفك

وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة
وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة
رشا عوني

يتساءل الكثير عن قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك بعد قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بـ وقف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج مصر، ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر .

وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة اليوم

ومن اليوم الإثنين 7 أبريل، يتم تطبيق قرار وقف الهواتف غير المسجلة حيث يستهدف الأجهزة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.

هتدفع كام فى تليفونك الجديد.. طريقة استخدام Telephony للكشف عن حالة الموبايل - اليوم السابع
وقف الهواتف الغير مسجلة

ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.

ويسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة للدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.

قرار جمارك الموبايلات في مصر | الايام المصرية
وقف الهواتف المحمولة

كم رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟

وتصل قيمة الرسوم الجمركية المحددة للهواتف المستوردة إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على "فيسبوك"، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.

تطبيق تليفوني

وأطلقت مصلحة الجمارك في وقت سابق من بداية العام تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تليفوني" (Telephoney)،  في خطوة لدعم تنفيذ القرار، والذي يمكن المستخدمين من التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.

ماهي الهواتف التي عليها ضريبة؟

يمكنك من خلال تطبيق تليفوني الاستعلام عن حالة هاتفك وما إذا كان معرض للتعطيل بسبب الرسوم الجمركية، حيث أن تطبيق تليفوني يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية.

طريقة سهلة لمعرفة رسوم موبايلك من تطبيق تليفوني Telephony.. رابط التحميل
تطبيق تليفوني

ومن خلال تطبيق تليفوني يمكنك معرفة ما يلي : 

  • التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
  • معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.
  • معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبًا بسداد رسوم جمركية أم لا.
  • التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.

رسوم الجمارك على الهواتف

وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.

اخر فرصة لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف

وأوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات، أنه كان هناك 90 يوما مهلة لدفع الرسوم، وندرس وسائل دفع أخرى تيسيرا على المواطنين.

وتابع المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعى بجهاز تنظيم الاتصالات، أن المهلة محددة، ومن بداية اليوم سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية.

الاستعلام عن رسوم الهواتف

وأضاف محمد إبراهيم، أن كل من سدد الرسوم تسلم رسالة بسداد الرسوم، وإذا دخل مرة أخرى لن يجد أي رسوم مطلوبة منه.

ازاي اعرف التليفون عليه ضريبة ولالا؟

1-قم بتحميل تطبيق تليفوني، عبر متجر "Google Play" أو "App Store".

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI".

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، او تظهر لك "0" بجانب الرسوم الجمركية.

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