لاعب الزمالك السابق يهاجم ناصر ماهر: محتاج تقويم عقليته

انتقد حسام عبدالمنعم، لاعب الزمالك السابق، طلب ناصر ماهر، لاعب القلعة البيضاء، زيادة راتبه، على الرغم من أنه لم يقدم شيئا للفريق، مؤكدا أن بيسيرو سيرحل عن تدريب الفريق.

وقال حسام عبدالمنعم في مقابلة في برنامج “ملعب البلد” على قناة “صدى البلد”: "ناصر ماهر يملك موهبة مميزة لكنه يحتاج إلى تقويم عقليته".



وأضاف: "ماذا قدم ناصر ماهر مع الزمالك لكي يطالب بزيادة راتبه؟".



وأشار حسام عبدالمنعم، إلى بيسيرو يملك عناصر قادرة على تقديم مستوى أفضل.. لدي شعور بأن بيسيرو لن يستمر مع الزمالك".





وأتم حسام عبدالمنعم: "محمد صبحي أفضل محمد عواد فنيا، لكن الأخير يتفوق عليه بالتركيز داخل الملعب فقط".