قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفشة يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب
نزلت 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
طاعات بعد رمضان.. عبادات احرص عليها في هذه الأيام
استشهاد صحفي وإصابة آخرين بحروق جراء استهداف خيمتين في غزة
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: ماكرون أبدى انبهارا شديدا بما شاهده
الدلتا الجديدة مشروع عملاق لحماية الأمن الغذائي للمصريين
ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. اعرف أهم الأدعية والنصائح
اليمن.. أمريكا تستهدف معاقل جديدة للحوثيين
القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة
بعد خروجه من المستشفى.. البابا فرنسيس يشارك في قداس خاص للمرضى على كرسي متحرك
شيري تكشف النقاب عن OMODA C9 الجديدة كليًا .. صور
دعاء دفع الكسل والخمول والعجز.. يجعلك أكثر نشاطًا ويشرح صدرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب معلقاً على تقلب الأسواق: يتعين تناول العلاج للتعافي

ترامب
ترامب
أحمد قاسم

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، من شأن المخاوف التي تسود الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها، وقارنها بـ"علاج" يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت كانت مؤشرات الأسهم تتجه نحو انخفاض جديد، قال ترامب لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي".

وفي طريق عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، سُئل الرئيس الأمريكي عن التراجع الذي تشهده الأسواق المالية منذ أن أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على كل الواردات الأمريكية الأربعاء.

وأكد ترامب وفق ما نقلت "فرانس برس"، أن بلاده أصبحت "أقوى بكثير" منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبرا التراجع الذي تشهده الأسواق لم يكن قرارا متعمدا من جانبه. وقال إنه يريد إيجاد حل "للعجز الذي لدينا مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى".

وأضاف "لا أريد ترجعا (في أي سوق)، لكن في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي"، في إشارة إلى اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الواردات، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية".

وأكد ترامب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع "مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره. جميعهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق"، وفق قوله.

وردا على سؤال حول إمكان التفاوض على منطقة خالية من الرسوم الجمركية مع أوروبا، مثلما اقترح مستشاره إيلون ماسك، كرر ترامب أن "أوروبا حققت ثروة من ورائنا وعاملتنا بشكل سيئ جدا".

وأردف "إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات. يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا الكثير من المال على أساس سنوي".
 

ترامب دونالد ترامب رسوم ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هواتف

إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

حريق بشقة سكنية _ صورة أرشيفية

اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

أحوال الطقس

عاصفة رملية زاحفة تهدد هذه المناطق.. والأرصاد تكشف المسار

متهم _ صورة أرشيفية

الغيرة تحول الفرح لمأتم .. قاعود يقـ.ـتل شقيقه قبل زواجه بأسبوعين في أسيوط

سمير فرج

سمير فرج يكشف الهدف الأساسي من زيارة نتنياهو لـ ترامب| فيديو

ماكرون

بمرافقة الرفال المصرية| ماكرون يعلن وصوله لمصر

غرف السياحة لـ"صدى البلد": قرار إيقاف تأشيرات السعودية منضبط

غرف السياحة لـ صدى البلد: قرار إيقاف تأشيرات السعودية منضبط وصحيح

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

مخرج شهير لزيزو: لو رحت الأهلي هتبقي خنتنا

زيزو

عبد الناصر زيدان عن زيزو: اللي يقولك لم يوقع قوله كذاب

شيكابالا

عمرو الدردير: للأسف شيكابالا هيعتزل نهاية الموسم

فيديو

تصريحات اللواء سمير فرج

مصر مستعدة والاحتلال قلقان.. سمير فرج يكشف مخططات إسرائيل في غزة

حسام حبيب

مش مصرية.. حسام حبيب يعلن ارتباطه رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد