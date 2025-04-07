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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع في مؤشر السوق السعودي مع بداية التداول.. وهبوط حاد في الخليج وآسيا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

بدأ مؤشر السوق السعودي تداولات الاثنين بالتراجع 2 ٪ ، متأثرا بأزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

كما انخفض مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 2.67 ٪ ، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر  بأكثر من 1 ٪ متأثرا بأزمة الرسوم الجمركية

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.01 بالمئة ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.74 بالمئة، في مستهل جلسات الأسبوع بأسواق الإمارات متأثرة بأزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما وتتراجع بورصة هونج كونج  بنسبة 12 ٪ في أسوأ جلسة منذ العام 2008 متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وهوى مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ يتراجع بنسبة 7.9 بالمئة في أكبر انخفاض له منذ العام 2008 متأثرا بالرسوم الجمركية الأمريكية.

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