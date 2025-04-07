إعلام إسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت من المجر اعتقال نتنياهو قبل وصوله بساعات

أفادت القناة 12 العبرية، بأن المحكمة الجنائية الدولية ، أرسلت طلبًا إلى السلطات المجرية لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك قبل ساعات قليلة من وصوله إلى المجر.

وشمل طلب الاعتقال الموجه من المحكمة الدولية، تفاصيل مفصلة حول الأسباب التي تبرر هذا الطلب، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات المتبعة.

وذكرت القناة، أن الطلب الموجه من الجنائية الدولية إلى المجر كان طويلاً وشاملاً، حيث دعت المحكمة المجر إلى التعاون التام في هذا الملف القانوني.

كما أوضحت المحكمة للمجر أن نتنياهو متهم بارتكاب عدة جرائم، أبرزها استخدام سياسة التجويع كوسيلة ضغط ضد المدنيين.

على الرغم من هذه الدعوات، أعلنت المجر عن عدم امتثالها لطلب المحكمة الجنائية الدولية ، ورفضها التعاون في هذا الشأن، معلنةً بذلك انسحابها من التعامل مع المحكمة الدولية بشكل رسمي.