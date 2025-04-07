إزالة 130 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ25 بالأقصر

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بأنه تمت إزالة 130 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، و يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.



وأشار محافظ الأقصر، إلى أن الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية نجحت في إزالة 89 حالة مباني مخالفة على مساحة 32121 م2 و 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 333 فدانا و4 أسهم و11 قيراط بنطاق المحافظة، وذلك خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٥.



وشدد محافظ الأقصر، على استمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم مع كل أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة.



جدير بالذكر، أن الموجه الــ 25 يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت عملها 8 وحتى 28 فبراير الماضي، وبدأت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الجاري، والمرحلة الثالثة بدأت عملها في الفترة من 5 وحتي 25 أبريل 2025.



ويأتي تنفيذ هذه الموجات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأراضي وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظة.