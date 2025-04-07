التعليم العالي: بنك المعرفة حصل على اعتراف رسمي من اليونسكو

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المرجعية الدولية والابتكار والإبداع في العملية التعليمية والبحث العلمي، كان له دور في ظهور مصر وتكريمها في المحافل الدولية ، مشيرا إلى أنه هناك 40 بروتوكول تم توقيعها بين مصر وعدد من الجهات الفرنسية وجميعها في برامج بينية حديثة تطلبها وظائف المستقبل وسوق العمل.

وزير التعليم العالي

واوضح عاشور خلال فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، أنه من ضمن الانجازات المشتركة مع الجامعات الفرنسية احداث نقلة نوعية في إتاحة المعرفة، ومنها بنك المعرفة المصري الذي بدأ في 2016 ويعد اكبر بوابة رقمية في التعليم العالي في العالم ، مشيرا إلى أنه يشمل أكثر من 30 مليون مادة معرفية يستفيد منها الطلاب والخريجين إلى ما بعد الدكتوراه.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة حصل على اعتراف رسمي من اليونسكو لكونه اكبر بوابة تعليمية للتعليم عن بعد في العالم.

وتابع: " لدينا ايمان بأهمية التكامل بين التعليم والاقتصاد والتنمية وهو ما جاء في المباردة الرئاسة تحالف وتنمية".