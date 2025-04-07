الاتحاد يتدرب استعدادا لملاقاة ريفيرز هوبرز في بطولة أفريقيا لأندية السلة

أدى فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تدريبه اليوم، مستفيدا من الراحة التي حصل عليها الفريق ضمن تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة المقامة في المغرب.

وسيستأنف الفريق مبارياته غدًا الثلاثاء بملاقاة فريق ريفيرز هوبرز النيجيري.

ويشارك الاتحاد السكندري في المجموعة التي تضم أندية الفتح الرباطي المغربي، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيري.

وقد حقق الاتحاد السكندري الفوز في أول جولتين من البطولة، حيث انتصر على الفتح الرباطي المغربي، ثم على استاد مالى، ويتطلع الآن لتحقيق الفوز الثالث عندما يواجه ريفيرز هوبرز النيجيري غدًا.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في البطولة كلاً من: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، وماتونج مارويل.