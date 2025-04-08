أخبار محافظة القليوبية | تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل والمؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية وتطوير مجزر كفر شكر بتكلفة 21 مليون جنيه

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل بعد تصويرها وإشعال النيران فيها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بتأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويرها بمقاطع فيديو وإجبرها علي الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال و قام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والأستعداد.

المؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لمندوبة صرف لاختلاسها مبالغ مالية محل عملها وعزلها من الوظيفة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.



وأحالت النيابة العامة المتهمة "ج.ص.ع.ع" مسئول مالي مندوب صرف " ، في القضية رقم ٢٥٠٩٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٤٢٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ۲۲٧ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنها في غضون الفترة من عام ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ، بصفته موظف عام ومن مأموري التحصيل مسئول مالي " مندوب صرف " بمركز مشترك المظلات التابع المنطقة شمال القاهرة بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ( التابع لوزارة التجارة والصناعة وهي إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من قانون العقوبات ، اختلست أموالا بلغ مقدارها ( ٣٣٧٤٢٠,٨١ جنيه . ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرون جنيه وواحد وثمانون قرشا " ) وكذا عدد ثلاث دفاتر تحصيل ۳۳۰ ع. ح " المبينة وصفا بالتحقيقات بقيمة ( ٨٧٦ ثمانمائة وستة وسبعون جنيه " ) بإجمالي مبلغ (٣٣٨٢٩٦,٨١) جنيه " ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومئتان وستة وتسعون جنيه وواحد وثمانون قرشا المملوكة لجهة عملها سالفة الذكر.

بتكلفة 21 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر شكر

وقام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مُوسعة لمُتابعة سير العمل في مشروع إحلال وتجديد وتطوير المجزر الآلي بمدينة كفر شكر، المُقام على مساحة 1500 متر مربع، ويحظى بإستثمار قدره 21 مليون جنيه، مما يعكس إلتزام المحافظة بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع اللحوم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد "المحافظ" خلال تجوله بالمجزر مُكونات عنابر الذبيح المختلفة حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يتم تركيبها لضمان سير العمل بكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير الصحية، مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأكد على أهمية الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المُبارك، لضمان جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي وتلبية احتياجات المواطنين المُتزايدة خلال هذه الفترة المهمة.

محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ولجان التصالح بكفر شكر

تفقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر للوقوف على مُستجدات الأعمال ومُتابعة سير العمل.

والتقى "عطية" بالمواطنين داخل المركز واستمع إلى مُتطلباتهم حول سير إجراءاتهم ومستوى الخدمات المُقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، وضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الإستعانة بعددٍ إضافي من العاملين والأولوية لكبار السن.

وفي السياق ذاته أكدَّ "محافظ القليوبية" على موظفي المركز التكنولوجي ومسئولي اللجان الفنية للتصالح بتيسير إجراءات المواطنين أصحاب طلبات التصالح مؤكدا على ضرورة تنظيم العمل فيما بينهم بما يُساهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز أكبر عدد من الملفات المُقدمة بشأن التصالُح وتراخيص البناء والموافقات التخطيطية وغيرها، لافتاً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل ومحاسبة المُقصرين.