كدبة أبريل.. وكيل تعليم كفر الشيخ يوضح حقيقة إقالة مدير إدارة بيلا

أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد عن إقالة حمودة يونس، مدير إدارة بيلا التعليمية.

تحقيق مع مديري مدرستين

وقال جودة، إنه سيتم إجراء تحقيق مع مديري مدرستين فقط من المدارس الأربعة التي تفقدها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء جولته التفقدية لرصد عدد من السلبيات، في حين أشاد الوزير بالعملية التعليمية في المدرستين الأخريين.

وأضاف، أنه جرى نقل حمودة يونس، مدير إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، عقب تعرضه لـ «دوار» أثناء عقده اجتماعاً بمديري المدارس، في اليوم الثاني لزيارة وزير التربية والتعليم للمدارس، لمتابعة العملية التعليمية والتشديد على انتظام الطلاب في المدارس.

وتابع: وبعد تلقيه الخدمات الطبية عاد لمنزله، وتبين من إجراء الكشف الطبي عليه، أنه لا يعاني من أي أمراض وما تعرض له نتيجة الجهد المبذول في عمله.

وأكد جودة، أنه لا علاقة لما تعرض له مدير إدارة بيلا التعليمية، من دوار أثناء عقده الاجتماع بمديري المدارس بزيارة وزير التربية والتعليم للمدارس الـ 4، مشيراً إلى أنه اطمأن على مدير الإدارة وعلى حالته الصحية.