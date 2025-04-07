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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. التعاقد مع 4 شركات نظافة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، التعاقد مع 4 شركات نظافة كمرحلة أولىة للمساهمة في تحسين منظومة النظافة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها ستكون تجربة قابلة للتقييم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ كفر الشيخ مع الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الحملات اليومية لرفع القمامة والمخلفات بمختلف المدن والقرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن تحسين الخدمة المقدمة للمواطن هو الهدف الأسمى لنا وهو ما نسعى جاهدين إليه في جميع المجالات والقطاعات كافة، مشيرًا إلى أن العمل البناء الجاد هو أساس كل نجاح.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ شركات نظافة محافظة كفر الشيخ

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