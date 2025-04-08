موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزانى فى ربع نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

موعد المباراة

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت دار السلام – على ملعب “بنيامين مكابا” بالعاصمة التنزانية.



نتيجة مباراة الذهاب

ويدخل المصري المباراة بأفضلية مريحة، بعدما حقق فوزاً مهماً في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهى بنتيجة 2-0 لصالح الفريق البورسعيدي.

وسجل هدفي المباراة كل من الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا، ليمنحا المصري دفعة قوية قبل مواجهة الإياب المرتقبة.



طاقم تحكيم اللقاء

وتم تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة المواجهة المرتقبة، بقيادة حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس، ويعاونه كل من مواطنه إيريك إيامفو كمساعد أول، والأنغولي دي أوليفيرا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى البنيني أديسا ليجالي مهمة الحكم الرابع. وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم إسناد المهمة للحكمة ليتيسيا فيانا من إي سواتيني، وتعاونها الحكمة الزامبية ديانا شيكوتيشا.



القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



