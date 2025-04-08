الحوثيون: مقتل أحد قيادات جهاز الأمن والمخابرات جراء غارة جوية أمريكية

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل العقيد عبد الناصر سرحان مهيوب الكمالي، أحد قيادات جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، جراء غارة جوية أمريكية استهدفت موقعًا للجماعة في اليمن. ​

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن الغارة الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة، بما في ذلك محافظات صنعاء والحديدة ومأرب. ​

فيتو

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث كثفت القوات الأمريكية من عملياتها الجوية ضد مواقع الحوثيين، ردًا على هجمات الجماعة المستمرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستهدافها لسفن حربية أمريكية. ​

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغارات تأتي بعد إعلان الحوثيين عن استهداف موقع عسكري في إسرائيل بطائرة مسيّرة، بالإضافة إلى مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة ومسيرات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. ​

