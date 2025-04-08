الخارجية الإيرانية: لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين



أكد عباس عراقجي وزير الخارحية الإيراني أنه لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، مشيرا إلي أنه من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.

وذكر "عراقجي" في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم الاثنین: إن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية، ولفت إلي أن اقتراح التفاوض المباشر غير مقبول لدينا للأسباب عديدة، مضيفا "لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر عمان.

وأتم عراقجي تصريحاته بالقول : الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا، ولا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.