ترامب يكشف عن محادثات مباشرة مع إيران في هذا التوقيت

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن محادثات مباشرة مع إيران، قائلا إن اجتماعا "رفيع المستوى" سيعقد يوم السبت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق "لأن لا أحد يريد العكس".

وقال ترامب عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران. هم من بدؤوها. سيكون هناك اجتماع كبير جدًا يوم السبت، سنرى ما سيحدث".

ولم يقل ترامب بشكل مباشر إن المحادثات كانت حول البرنامج النووي، ولم يوضح البدائل التي كانت في ذهنه، مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من العكس".

وقال الرئيس الأمريكي: "لا أريد العكس، ولا إسرائيل كذلك، لذا سنرى إن كنا نستطيع تجنب ذلك. آمل أن تنجح هذه المفاوضات. من مصلحة إيران أن يكون الأمر كذلك".

