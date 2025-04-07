فخ موت مرعب.. ترامب: قطاع غزة من أخطر بقاع العالم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين أن الرسوم الجمركية المضافة ستصب في مصلحة الولايات المتحدة لاحقاً.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يغير الرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً.

وأشار ترامب إلى أن قطاع غزة من أخطر بقاع العالم، إنها فخ موت مرعب.

ولفت إلى أنه إذا لم تنجح المحادثات مع إيران فستكون في خطر كبير, فهي لايمكن لها ان تحصل على سلاح نووي.

وقال الرئيس ترامب إن سوريا التي لم يحصل عليها أحد خلال ألفي عام قد حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان صديقي.

وبخصوص الخلاف التركي الاسرائيلي أوضح ترامب أنه قادر على حل الأمور بين إسرائيل وتركيا بشرط أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منطقياً.