عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبت

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستقعد محادثات رفيعة المستوى مع إيران يوم السبت المقبل في سلطنة عمان.



وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".

وأضاف أن المحادثات "فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".

ومساء الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نخوض محادثات مباشرة مع إيران". مصيفًا يوم السبت القادم "سيكون هناك اجتماعا كبيرا وسنرى ما سيحدث".

وشدد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك، معربا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.

وأشار إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مختلفًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون "أقوى بكثير".

