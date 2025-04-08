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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني
علا محمد

يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على الهلال السوداني، في مواجهة يشهدها ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مساء اليوم، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق فوزا صعبا في مباراة الذهاب التي اقيمت باستاد القاهرة بهدف نظيف.
 


تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – رامي ربيعة – يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور- أشرف بن شرقي – حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

يساعد الحكم الجابوني في إدارة المباراة طاقم تحكيم مكون من:

  • سورو فاتسواني، المساعد الأول
  • بوريس ديستوجا، المساعد الثاني، وهو أيضًا من الجابون
  • باتريس تانجي ميبيامي، حكم رابع من الكاميرو، وتم تعيين طاقم لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) مكوّن من:
  • ماريا ريفيت، حكم فيديو رئيسي من موريشيوس
  • كارين أتيزامبونج فومو، حكم مساعد فيديو من الكاميرون

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز صن داونز بهدف دون رد على بطل تونس.

                    

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