المباراة ليست سهلة.. شوبير يحذر الأهلي من مواجهة الهلال السوداني

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ملعب شيخا ولد بيديا في موريتانيا.

وقال خلال حلقة من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم" نشرها على موقع فيسبوك: "مباراة ليست بالسهلة، لأن الأهلي هو الذي وضع نفسه في هذا الموقف بعدما اكتفى بهدف وحيد في القاهرة".

وأكمل: "الأهلي أضاع فرصة أو فرصتين، وكذلك الهلال، ونتيجة 0/1 أفضل من 1/2، وأفضل من 0/0".

وأشار إلى أن عدد اللاعبين المحترفين في الهلال السوداني 10 لاعبين، وهذا ما دعم الفريق وظهر بشكل مغاير في نسخة هذا الموسم.

وأتم :" المصريون فى مورتانيا قليلين لكن مش هتفرق كتير، اللي هيفرق روحك وإصرارك وطريقة اللعب واختيار التشكيل المناسب، وعلى المدير الفني أن يختار التشكيل الجيد وطريقة اللعب المناسبة، ولن أنظر إلى أداء الأهلي في مباراة الليلة، والأهم هو النتيجة وحسم التأهل".