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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي يدعم التنمية المحلية بالمحافظة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة، بعثة من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، برئاسة إيزابيل شاتري، رئيس وحدة اللامركزية والتمويل دون الوطني والبنية التحتية بقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات بالمنظمة، برفقة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز القدرات المؤسسية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وضم الوفد ممثلى مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأقاليم والمدن التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذى ضم، وأتي أوكسانين، مستشارًا بقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وجو هانس كلاين، محلل سياسات، اللامركزية والتمويل دون الوطني والبنية التحتية، شعبة التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات.

فى بداية كلمته، رحب محافظ كفر الشيخ بالوفد، مؤكدًا أهمية الزيارة في دعم خطط المحافظة التنموية، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بما يحقق نقلة نوعية في العمل المحلي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية، الذي يستهدف تبادل الخبرات الدولية في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير الأداء الحكومي على المستوى المحلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء البعثة عن سعادتهم بزيارة كفرالشيخ، مشيدين بالجهود المبذولة في مجالات التنمية، مؤكدين حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني والتوصيات اللازمة لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي هذه الزيارة لتفعيل الشراكات وتبادل الخبرات الدولية، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة بمحافظة كفرالشيخ، وتعزيز رؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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