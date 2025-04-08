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الإشراف العام
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باقي كام يوم على إجازة شم النسيم 2025 ؟

موعد شم النسيم
موعد شم النسيم
رشا عوني

يتلهف المصريون لأي إجازة قريبة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وبدأ العد التنازلي لـ موعد شم النسيم 2025، والذي يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، وبدأ الكثير عمليات البحث عن موعد شم النسيم خلال شهر أبريل وحساب الأيام المتبقية على إجازة شم النسيم . 

موعد شم النسيم 2025:

ووفقًا للتقويم الفلكي، تحل إجازة شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، لتمنح يومًا إضافيًا للاحتفال والاستمتاع بأجواء الربيع.

ويعتبر شم النسيم يوم مميز للمصريين، حيث يشهد الاحتفال بأحد أقدم الأعياد المصرية في فصل الربيع، الذي يمتد تاريخه منذ العصور الفرعونية.

ينتظر الكثيرون هذا اليوم كإجازة رسمية للموظفين وطلاب المدارس والعاملين في الهيئات الحكومية، للاستمتاع بمظاهر الاحتفال.

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موعد شم النسيم

 

باقي قد ايه على اجازة شم النسيم؟

وبحسب الأجندة الرسمية لإجازات عام 2025، فإن موعد شم النسيم 2025 يوم الأثنين 21 أبريل، وبذلك يتبقى اسبوعان على إجازة شم النسيم . 

أصل شم النسيم

يعد عيد شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية التي تعود جذورها إلى الحضارة الفرعونية، حيث احتفل به المصريون القدماء في بداية فصل الربيع، وعلى الرغم من كونه عيدًا ذا طابع مصري خالص، إلا أنه ارتبط بشكل وثيق بعيد القيامة المسيحي، ما أدى إلى تغير موعده سنويًا وفقًا لحسابات فلكية معقدة.

موعد شم النسيم 2025 - YouTube
شم النسيم

أصل كلمة شم النسيم

يظن الكثيرون أن اسم "شم النسيم" يشير إلى استنشاق الهواء النقي، إلا أن التسمية الحقيقية تعود إلى اللغة القبطية المصرية القديمة. فكلمة "شوم" تعني "بستان"، و"نيسيم" تعني "الزروع"، وعند دمجهما تصبح "شوم إن نيسيم"، أي "بستان الزروع"، ومع مرور الزمن تحولت الكلمة إلى "شم النسيم".

لماذا يأتي شم النسيم دائما يوم الإثنين؟

يعود سبب الاحتفال بعيد شم النسيم دائمًا في يوم الإثنين إلى إحياء ذكرى قيامة السيد المسيح التي حدثت يوم الأحد وفقًا للشعائر المسيحية، وبما أن عيد القيامة يُحسب وفق التقويم القبطي بناءً على الدورة القمرية والاعتدال الربيعي فإنه يقع دائمًا في الأحد الذي يلي أول بدر كامل في فصل الربيع، وبالتالي يكون اليوم التالي وهو الإثنين هو موعد شم النسيم، ليجمع بين نهاية فترة الصوم وبدء الاحتفال بالحياة الجديدة.

موعد الإجازة.. كل ما تريد معرفته عن عيد شم النسيم 2025 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اجازة شم النسيم

شم النسيم عند الفراعنة

يعود تاريخ الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب 5 آلاف عام مضت، أي إلى عهد الأسرة الفرعونية الثالثة، ويعتبر أقدم عيد غير ديني في العالم، ويرجح بعض المؤرخين أن شم النسيم يعود لأقدم من ذلك حيث كان يتم الاحتفال به في هليوبوليس الفرعونية.

عادات شم النسيم

كما كان الاحتفال بشم النسيم عند المصري القديم يبدأ مع شروق الشمس حيث الخروج للحدائق و الحقول مبكرا لتحية الشمس، ثم يقوم المصريون بتلوين البيض وكتابة الأمنيات عليه، ووضع البيض الملون في سلال يتم تعليقها على الأشجار حتى يحصلون على البركات و تتحقق أمنياتهم بحسب معتقداتهم.

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اكلات شم النسيم
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