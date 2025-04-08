تحت حماية جيش الاحتلال.. 200 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدد المستوطنون الصهاينة، اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في تكرار لانتهاكهم حرمة ثالث الحرمين الشريفين.

واقتحم 92 مستوطنا و95 طالبا يهوديا و4 موظفين آثار إسرائيليين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات.

وذكرت وفا، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويكرر المستوطنون الصهاينة، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى يوميا ماعدا السبت والجمعة وفي عدة مناسبات بمناسبة أعياد يهودية.

ويفرض الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى ،بوضع السواتر على كافة أبواب الأقصى.

ويقتصر عدد المصلين في الأقصى على أهالي القدس والداخل الفلسطيني.

وزدات وتيرة الاقتحامات بمباركة من سلطات الاحتلال خاصة مع قدوم المتطرفين مثل وزير الأمن القومي بن جفير وغيره الذين لا يرون بأسًا في إبادة الفلسطينيين على الإطلاق.