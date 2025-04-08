قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
وزير التعليم: ندعم فلسطين قلباً وقالباً..وتربطنا أخوة ومصير مشترك
زيزو يكشف أسباب اختياره الانتقال للأهلي: حلم كأس العالم للأندية
مشكلتي التقدير مش الفلوس.. زيزو: أنا محبط من تعامل إدارة الزمالك
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025
الإجازات كثيرة والفريق سيئ.. شوبير ينتقد كولر قبل مباراة الهلال
لا يفوتك| تصريحات زيزو الكاملة وكواليس أزمته مع الزمالك.. هل وقع للأهلي؟
زيزو: من حقي ألعب للأهلي.. وبيان رحيلي عن الزمالك جاهز
إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع مسنة وأحفادها أسفل عجلات القطار بالأقصر
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
وزير التعليم الفلسطيني يطلب عقد امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: ندعم فلسطين قلباً وقالباً..وتربطنا أخوة ومصير مشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

أكد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العلاقة بين مصر وفلسطين لم تكن يوماً مجرد علاقة سياسية أو دبلوماسية، بل هي علاقة أخوة ومصير مشترك تمتد عبر السنين

و قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موجها حديثه لوزير التعليم الفلسطيني الدكتور أمجد برهم : “نحن دائماً معكم، قلباً وقالباً، قبل أن نكون شركاء في أي تعاون رسمي، أنتم جزء منّا”

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مجال التعليم، ودعم جهود الشعب الفلسطيني في تعزيز نظامهم التعليمي في مواجهة التحديات الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور أمجد برهم وزير التعليم الفلسطيني ، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والمستشار جهاد القدرة مستشار أول بالسفارة والمستشار ناجي الناجي، المستشار الثقافي، والدكتور إياد أبو الهنود مسؤول الشؤون الاكاديمية والبحثية بالسفارة؛ لبحث آليات التنسيق لدعم العملية التعليمية في دولة فلسطين.

 حضر من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية ، الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية، و أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، وراندة صلاح مدير العلاقات الثقافية والوافدين.

حرمان نحو 700 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم

وقال وزير التعليم الفلسطيني: “تم تدمير أكثر من 95% من المدارس، حيث خرجت 293 مدرسة من أصل 309 عن الخدمة، ما بين دمار كامل وجزئي، كما تعرضت الجامعات للقصف، وتم تدمير نحو 85% من مبانيها.. وهناك أكثر من 720 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان نحو 700 ألف منهم من حقهم في التعليم".

وأشار وزير التعليم الفلسطيني إلى أن نحو 20,000 طالب وطالبة فلسطينيين في المراحل المدرسية، بالإضافة إلى 4,500 طالب جامعي، واجهوا انقطاعاً تاماً عن التعليم خلال الحرب، ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني، حيث تم إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات اليومية والمتغيرات المفروضة نتيجة النزوح المتكرر والتدمير المستمر للبنية التحتية.

وثمن وزير التعليم الفلسطيني موقف مصر الثابت والداعم في كافة الميادين، مؤكدًا على أهمية الدور المصري الداعم للتعليم الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية داخل قطاع غزة، وطالب بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني والثانوي والفني.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

السيرك بطنطا

قرارات عاجلة.. جهات التحقيق في واقعة سيرك طنطا تكشف إهمال «كوتة» وزملائها

ترشيحاتنا

إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 400م جنوب بورسعيد

جنوب بورسعيد يواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة

شاهد تصميمات كورنيش بورسعيد

بعد أكثر من 20 عامًا.. يد التطوير تصل إلى كورنيش بورسعيد

صورة أرشيفية

تعرف على سبب انخفاض ضخ منسوب مياه الشرب في بورسعيد

بالصور

بالمايوه.. مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على البحر| صور

بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمجمع خدمات قرية شهداء بحر البقر2 ووحدة الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

حافية القدمين.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من المالديف.. صور

ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور

فيديو

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد