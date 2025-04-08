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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 8-4-2025

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

ينشر “صدى البلد” متوسط سعر جرام الذهب في السوق الإماراتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-4-2025.

وحقق سعر الذهب في محلات تداول المعدن الأصفر في دولة الإمارات زيادة طفيفة مع اختتام التعاملات اليوم.

الذهب اليوم في الإمارات عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 366.25 درهم 

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 339 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 نحو 325 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 278.75 درهم

اسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 14

وصل سعر عيار 14 نحو 215.5 درهم 

اسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات 

وسجلت أوقية الذهب نحو 11.391 ألف درهم

اسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات بالدولار

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 3037 دولار 

اسعار الجنيه الذهب اليوم في الإمارات 

وصل سعر الجنيه الذهب 2600 درهم

الذهب في السوق العالمي 

وشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

  

   

سعر جرام الذهب سعر الذهب الإمارات سعر عيار 24 سعر عيار 21

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