نوع طعام غير متوقع يزيد جمال البشرة ويُحسّن الهضم والمعدة .. اكتشفه

يُعد الجزر من أصح أنواع الخضراوات وأكثر إفادة للجسم والبشرة حيث يقدم مزايا عديدة.

ووفقًا لما جاء فى موقع truemeds نعرض لكم فوائد الجزر الصحية عند تناوله يوميًا.

يدعم صحة العين



من أبرز فوائد الجزر تأثيره الإيجابي على صحة العين، وذلك بفضل احتوائه على كمية وفيرة من البيتا كاروتين ويحول الجسم هذه المادة المغذية إلى فيتامين أ ، الذي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة البصر، لا سيما في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يساعد تناول الجزر بانتظام على الوقاية من العمى الليلي، وربما يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) إلى جانب البيتا كاروتين، يحتوي الجزر على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يحميان أعيننا من الضوء الضار والإجهاد التأكسدي .

يعزز صحة الجلد



لا يقتصر الجزر على تعزيز صحة العين فحسب، بل يُحدث أيضًا عجائب لبشرتك و تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، وخاصةً بيتا كاروتين، دورًا هامًا في صحة البشرة ويساعد بيتا كاروتين على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وقد يُحسّن لونها وملمسها.

يُؤدي تناول الجزر بانتظام إلى بشرة أكثر صحة، إذ يُرطبها ويُقلل من ظهور التجاعيد بالإضافة إلى ذلك، يُساعد فيتامين سي الموجود في الجزر على إنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي للحفاظ على مرونة الجلد ويُمكن أن يكون إدخال الجزر في نظامك الغذائي طريقة طبيعية لتجديد شباب البشرة.

يعزز وظيفة المناعة



من أهم فوائد تناول الجزر يوميًا تأثيره على جهاز المناعة و يُعد الجزر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات الحيوية ومضادات الأكسدة التي تُعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض و يُعد فيتامين أ ضروريًا بشكل خاص للحفاظ على سلامة الأغشية المخاطية، مثل تلك الموجودة في الجهاز التنفسي، حيث يعمل كحواجز ضد العدوى كما يُعزز فيتامين سي الموجود في الجزر مناعتنا من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا أساسية في الجسم لدرء مسببات الأمراض.

يعالج الجهاز الهضمي



تمتد فوائد الجزر إلى صحة الجهاز الهضمي أيضًا. فهو غني بالألياف التي تُساعد على انتظام حركة الأمعاء وتمنع الإمساك . تُضيف هذه الألياف حجمًا للبراز، مما يُسهّل مروره عبر الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك، تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر على الحفاظ على المعدة والأمعاء الضرورية لامتصاص العناصر الغذائية ولأداء الجهاز الهضمي بكفاءة.