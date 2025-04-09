مثلما تم مع زيزو..أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع محمود الونش

كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي مع مفاوضات مع محمود الونش مدافع نادي الزمالك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 :قد يتحرك النادي الأهلي بقوة للتعاقد مع محمود الونش في صفقة انتقال حر، مثلما تم نفس الأمر مع زيزو.

و تابع أمير هشام :هناك انقسام بالفعل داخل النادي الأهلي حول ضم محمود الونش، ولكن في الساعات الماضية كانت الكفة (أرجح) للتحرك نحو التعاقد مع مدافع الزمالك.

و كما أكد أمير هشام معلوماتة بمنشور جديد كاتبا:خليك فاكر ..ده كان خبر ‫#بلس_90‬ يوم السبت الماضي وتفاصيل أخرى مهمة في حلقة الليله ان شاء الله الساعة ١١ .

الاهلي يسعي لخطف الونش من الزمالك

قال مصدر مقرب من محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مسؤولي النادي الأهلي استطلعوا رأي اللاعب بشأن الانتقال لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

ولم يحسم مسؤولو نادي الزمالك ملف التجديد بشكل رسمي للونش بالرغم من اتفاق مسؤولي الأبيض من قبل مع اللاعب على التجديد لمدة ثلاثة مواسم.