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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الشعب المصري يقف بجانب قيادته رافضا التهجير.. وسمير فرج: زيارة ماكرون رسالة للعالم عن استقرار الوضع الأمني في سيناء| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالي:


أمينة خليل: أنا مش أم.. بس بحاول أوصل إحساس الأم في مسلسل لام شمسية
قالت الفنانة  أمينة خليل  أن من اصعب   شيء واجهها في شخصية " نيلي " في مسلسل لام شمسية هو كيفية الوصول لاحساسها وتلك الاحساسيس هي الاساس  التي يبني عليها " كاركتر " شخصية نيلي

سمير فرج: زيارة ماكرون رسالة للعالم عن استقرار الوضع الأمني في سيناء
أشاد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، مؤكدًا أن الزيارة كانت بمثابة رسالة للعالم أجمع عن استقرار الوضع الأمني في سيناء.


أسرة الطفلة ليان صاحبة الصورة مع الرئيس السيسي وماكرون تروي الكواليس
كشف والد الطفلة ليان، صاحبة الصورة التذكارية مع الرئيس السيسي والرئيس ماكرون، تفاصيل ما حدث، قائلا: “كنا خارجين والمكان اللي احنا روحناه كان أثري فى الحسين بخان الخليل، وتفاجئنا بالتأمين وبالرئيس السيسي وماكرون رئيس فرنسا”.


الغرف السياحية: جولة الرئيس الفرنسي بشوارع القاهرة تؤكد أن الشعب المصري مضياف
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رسالة جولة الرئيس الفرنسي ماكرون بشوارع القاهرة، تؤكد أن الشعب المصري هو شعب مضياف والشوارع بها امن وامان.


حلمي النمنم: 7 أكتوبر محاولة لاستدراج الجيش المصري للدخول في حرب
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما يحدث في غزة ليس منفصلًا عمّا يجري في أماكن أخرى من العالم، خاصة في الولايات المتحدة وسوريا، مشيرًا إلى أن العالم يعيش الآن مرحلة "حرية جديدة" تعيد رسم ملامح النظام العالمي.


الهلال الأحمر: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للمركز اللوجيستي في العريش تاريخية
قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تُعد زيارة تاريخية، حيث شملت زيارة للمركز اللوجيستي الخاص بالمساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري، والمقام في مدينة العريش.


الأعلى للآثار: منطقة الأهرامات استقبلت اليوم 12 ألف زائر
أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اليوم بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، مضيفا أن الوزارة كانت حريصة على متابعة التشغيل أولا بأول للعمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تطرأ.


شيخ مشايخ سيناء: كل أطياف الشعب المصري أصروا على تواجدهم فى سيناء
قال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إنه كان داخل مشهد الحشد الشعبي الضخم من المصريين في العريش لدعم الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير، معقبا: “استقبلنا الرئيس السيسي والرئيس ماكرون فى سيناء”.


أحمد موسى: الشعب المصري يقف بجانب قيادته رافضا التهجير
أكد الإعلامي أحمد موسى أن خروج المصريين مساء أمس كان مشهدًا عبقريًا، مشيرًا إلى أنه صادف طوابير من الأتوبيسات في مشهد وصفه بـ الخيالي، وقام بتوثيقه ونشره عبر صفحته الرسمية.


الخارجية الأمريكية: ترامب أكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي
أكدت الخارجية الأمريكية، أن ترامب ملتزم بالدبلوماسية ولكنه أكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

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