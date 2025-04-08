سمير فرج: زيارة ماكرون رسالة للعالم عن استقرار الوضع الأمني في سيناء

أشاد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، مؤكدًا أن الزيارة كانت بمثابة رسالة للعالم أجمع عن استقرار الوضع الأمني في سيناء.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ العريش كانت سابقاً منطقة تشهد توترات أمنية، ولكن اليوم تشهد تحولًا ملحوظًا؛ بفضل الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي، مما جعلها مكانًا آمنًا للزوار الأجانب.

ولفت إلى أن زيارة ماكرون لمركز الهلال الأحمر ومستشفى العريش، واستخدامه لأحدث أنظمة اللوجستيات؛ يعكس التقدم الكبير الذي تحقق في المنطقة.

وأشار فرج إلى أن زيارة ماكرون جاءت في وقت حساس، حيث تباحث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين المصريين حول تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأكد أن ماكرون اعترف بما رآه من تطور في البنية التحتية والخدمات في العريش. في رأي فرج، فإن هذه الزيارة ستعزز من موقف مصر الدولي وتظهر للعالم أن الأمن مستتب في مختلف أنحاء الجمهورية.