مصطفى بكري يودع محمد قاياتي في الفيوم: سيبقى اسمه خالدا في سجل الإعلاميين الشرفاء

شيّع اليوم جثمان الكاتب الصحفي محمد قاياتي، رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، عقب أداء صلاة الجنازة داخل مسجد الروبي بمنطقة كوبري المطافي بمحافظة الفيوم، وسط أجواء من الحزن والأسى على رحيل أحد أبناء الوسط الصحفي، الذي رحل بشكل مفاجئ أمس بعد رحلة من العطاء والعمل الإعلامي.

محمد قاياتي

وتقدّم الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مراسم تشييع الجثمان، وحرص على توديع صديقه الراحل، مستذكرًا مسيرته المهنية وما عُرف عنه من التمسك بالمواقف والمبادئ.

ونشر مصطفى بكري صورًا من مراسم الجنازة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ونعى الراحل بكلمات مؤثرة، قائلًا: «رحم الله الصديق الغالي محمد قاياتي رئيس تحرير برنامج حقائق وأسرار، الذي رحل فجأة أمس بعد رحلة عطاء، كان فيها الإنسان صاحب الموقف والمبدأ، شيعناه اليوم من موطنه في الفيوم.. رحم الله الزميل محمد قاياتي، وسيبقى اسمه خالدًا في سجل الإعلاميين الشرفاء».

ويُعد محمد قاياتي من الكوادر الصحفية التي أسهمت في العمل داخل برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، حيث تولى رئاسة تحرير البرنامج، وشارك في إعداد وتحضير مواده الإعلامية، من خلال متابعة الأحداث والقضايا المطروحة على الساحة المصرية، في إطار عمل مهني يتطلب الدقة والجهد المتواصل.

وخيمت حالة من الحزن على الوسط الصحفي والإعلامي عقب إعلان رحيله، فيما حرص زملاؤه ومحبيه على نعيه واستذكار مسيرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.