طرق بسيطة وفعّالة لحفظ الليمون لفترات طويلة دون أن يفسد .. تعرّف عليها

يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية الأساسية في كل مطبخ، نظراً لفوائده الصحية العديدة واستخداماته المتنوعة سواء في الطهي أو المشروبات أو التنظيف.

طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتغير المواسم، يبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق فعّالة لحفظ الليمون لفترات طويلة دون أن يتغير طعمه أو يفقد قيمته الغذائية.

ويمكن لاتباع هذه الخطوات، الحفاظ على الليمون طازجاً لأطول فترة ممكنة، والاستفادة منه في كل الأوقات، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لتعزيز المناعة باستخدام مصادر طبيعية.

وكشف موقع “The kitchen” عن أبرز الطرق التي تساعد على حفظ الليمون طازجاً لأطول مدة ممكنة، وهي:

ـ الحفظ في الثلاجة:

يُفضل وضع الليمون الكامل داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق أو علب حفظ الطعام، ثم تخزينه في الرف الأوسط للثلاجة، وبهذه الطريقة يمكن أن يحتفظ بصلابته ونكهته لمدة تصل إلى 3-4 أسابيع.

طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة

ـ التجميد:

يمكن تقطيع الليمون إلى شرائح أو عصره وتخزينه في قوالب الثلج، ثم حفظ المكعبات في أكياس تفريز داخل الفريزر. هذه الطريقة تحافظ على العصارة الطازجة وتسهّل استخدامها لاحقاً في الطبخ أو المشروبات.

ـ الحفظ في محلول ملحي:

يمكن تقطيع الليمون ووضعه في برطمان مع ماء وملح، وهي طريقة شائعة في المطبخ الشرقي لحفظه كمخلل لعدة أشهر.

طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة

ـ تجفيف القشر:

تُستخدم قشور الليمون المجففة في تتبيل الطعام أو تحضير الحلويات، ويمكن حفظها بعد التجفيف في عبوة محكمة الغلق في مكان جاف ومظلم.

ـ تخزينه في عسل النحل:

لزيادة فترة الصلاحية، يمكن وضع شرائح الليمون في برطمان زجاجي مغطاة بالعسل، وهي طريقة لا تحفظه فقط، بل تمنحه قيمة غذائية إضافية وطعماً رائعاً يمكن إضافته للمشروبات الساخنة.