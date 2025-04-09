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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحت إشراف الطبيب.. نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
آية التيجي

اتباع نظام الكيتو تحت إشراف طبي دقيق قد يحقق نتائج إيجابية في تحسين بعض الحالات الصحية، خاصةً تلك المرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي أو الجهاز العصبي.

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة 

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن نظام الكيتو ليس فقط وسيلة لإنقاص الوزن، بل له استخدامات طبية موثقة في بعض الحالات.

وقال د. القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يجب إتباع نظام الكيتو تحت المتابعة الطبية لتفادي أي آثار جانبية محتملة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأضاف القيعي، إلى أن هناك العديد من الفوائد العلاجية لنظام الكيتو، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الصرع:

من أقدم استخداماته، خاصة في حالات الصرع المقاوم للعلاج لدى الأطفال، حيث أظهرت الأبحاث تحسنًا ملحوظًا في نوبات الصرع.

ـ مقاومة الإنسولين ومرحلة ما قبل السكري:

يساعد الكيتو في تقليل مقاومة الجسم للإنسولين، مما يُحسن تنظيم السكر في الدم ويؤخر تطور المرض.

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة 

ـ السكري من النوع الثاني:

أشار د. القيعي إلى أن بعض مرضى السكري من النوع الثاني تمكنوا من تقليل جرعات الأدوية بعد التزامهم بنظام الكيتو، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

ـ متلازمة تكيس المبايض (PCOS):

يسهم الكيتو في تنظيم الهرمونات وتحسين أعراض المتلازمة من خلال تقليل مقاومة الإنسولين المصاحبة لها.

ـ السمنة وزيادة الوزن:

يساعد الكيتو على فقدان الوزن بشكل ملحوظ في فترة قصيرة، إلى جانب تقليل الشهية وتحسين حرق الدهون.

ـ اضطرابات الجهاز العصبي:

أظهرت بعض الدراسات نتائج واعدة للكيتو في تحسين أعراض أمراض مثل الزهايمر، والباركنسون، والتصلب المتعدد.

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة 

ـ بعض أنواع السرطان (قيد الدراسة):

يجري حالياً بحث تأثير الكيتو على تقليل نمو بعض الأورام، خاصة تلك التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر للطاقة.

ـ حب الشباب:

أوضح القيعي أن خفض استهلاك الكربوهيدرات قد يقلل من الالتهابات الجلدية، مما يساهم في تقليل حب الشباب عند بعض الحالات.

واختتم د. معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أهمية عدم اتباع الكيتو بشكل عشوائي، قائلاً:
“نجاح النظام الغذائي يعتمد على التشخيص الصحيح والمتابعة الطبية، لأن ما يناسب شخصاً قد لا يناسب آخر”.

الكيتو نظام الكيتو الجهاز العصبي أمراض مزمنة إنقاص الوزن

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تحت إشراف الطبيب.. نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة

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