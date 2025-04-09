مصرع 79 شخصًا عقب انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان

شهدت الدومينيكان حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 79 شخصًا بعد انهيار سقف ملهى ليلي، بمن فيهم نجم سابق في دوري البيسبول أوكتافيو دوتيل، عندما انهار السقف.

كان مغني الميرينجي الدومينيكي الشهير روبي بيريز، الذي كان على خشبة المسرح في ملهى جيت سيت الليلي الشهير عندما انهار السقف بعد منتصف الليل بقليل، أحد المحاصرين في الكارثة.

وقال عمال الطوارئ إن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا كان من بين عشرات الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وسُمع بعضهم يصرخون طلبًا للمساعدة.

ومشط أكثر من 370 فردًا من أفراد الإنقاذ أكوامًا من الطوب المتساقط وقضبان الفولاذ وألواح الصفيح بحثًا عن ناجين.

كان من بين القتلى لاعب البيسبول المتقاعد أوكتافيو دوتيل، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي فاز ببطولة العالم للبيسبول عام 2011 مع فريق سانت لويس كاردينالز.

أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إنقاذه حيًا، لكنه توفي متأثرًا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

عُرضت صورة بالأبيض والأسود للاعب، بالإضافة إلى صور علم الدومينيكان، على لوحة النتائج في ملعب سيتي فيلد في نيويورك قبل مباراة الثلاثاء بين فريقي نيويورك ميتس وميامي مارلينز.

ونعى دوري البيسبول المحترف في جمهورية الدومينيكان الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد الأشخاص في النادي كان يتراوح بين 500 و1000 شخص عندما وقعت الكارثة في تمام الساعة 12:44 صباحًا بالتوقيت المحلي (4:44 بتوقيت غرينتش). يتسع النادي لـ 700 شخص جالسين وحوالي 1000 شخص واقفين.

ونقلت العشرات من سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، بينما تجمع العشرات خارج الملعب بحثًا عن أخبار أحبائهم.