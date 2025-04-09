متشيلوش الشتوي| حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025.. وتحذير من "الأرصاد"

حذر البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 9 ابريل 2025؛ مؤكدًا الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، كما حذر البيان من اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج، وسنستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول الظروف المناخية ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس مائل للحرارة نهارًا

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، وسيكون حار على جنوب البلاد، فيما سيصبح الطقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

فضلًا عن ذلك، حذر بيان الأرصاد الجوية من انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وجاء في البيان تحذير من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية ليلًا على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث ستصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س.

حالة البحرين

أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 متر إلى 3 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025