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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: نريد السلام والهدوء.. وإجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
محمد على

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الأعداء اغتالوا أفضل علماء البلاد، لمنع الجمهورية الإيرانية من التقدم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

في هذا السياق، ذكر الرئيس الإيراني إنهم لا يسعون إلى امتلاك أسلحة نووية، قائلًا :"كنا دائما ضحية الإرهاب ولكن هناك من يسعى إلى اتهامنا بممارسته ولا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة وكلما اشتدت الضربات والتهديدات سنزداد صلابة وقوة وسنواجهها ولا نخشى أي تهديد".

وتابع :"نقف بكل صمود ولا نساوم على شيء وسندافع عن بلادنا بكل قوة فإيران لن تصبح مستعمرة للأجانب".

وأضاف: "نريد السلام والهدوء، وعلى فارضي العقوبات رفعها لأننا سنواصل الطريق دون مشاكل وسنحل جميع المشاكل بالحوار".

وأردف الرئيس الإيراني، أن وزير الخارجية سيتوجه السبت إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

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