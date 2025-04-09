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كايا كالاس: مستقبل ألبانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم الإصلاحات "الصعبة"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كايا كالاس: مستقبل ألبانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم الإصلاحات "الصعبة"

كايا كلاس
كايا كلاس
القسم الخارجي

رحبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأجندة ألبانيا "الطموحة" لاختتام محادثات الانضمام للاتحاد خلال عامين، داعية الأحزاب السياسية في البلاد إلى دعم الإصلاحات الصعبة المقبلة.


وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن مستقبل ألبانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي، لكنها تعتقد أن الطريق أمامها سيكون صعبا.


وأضافت كايا كالاس التي تقوم بجولة إقليمية هذا الأسبوع للقاء زعماء دول غرب البلقان : "من الضروري الحفاظ على وتيرة الإصلاحات العالية.. كما أتفهم أن الإصلاحات دائمًا ما تكون صعبة للغاية".


وأردفت "إن قراركم بتطبيق العقوبات الأوروبية الكاملة ضد روسيا ودعمكم السياسي والعسكري والإنساني لأوكرانيا يظهر التزامكم بقيمنا المشتركة" كما أوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية.


وقرر الاتحاد الأوروبي في عام 2020 بدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا، وبدأت المحادثات في أكتوبر الماضي بشأن توافق البلاد مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي مثل سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومكافحة الفساد.


يذكر أن دول غرب البلقان - البوسنة والهرسك، وصربيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وألبانيا - كلها في مراحل مختلفة من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


ورغم أن التقدم كان بطيئا في بعض الأحيان، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022 شجعت زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تنشيط جهود انضمام الدول الست إلى التكتل.


ويأمل إيدي راما في استكمال عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 حتى تتمكن ألبانيا من أن تصبح عضوًا في الاتحاد بحلول عام 2030..وقال "لن نرتاح حتى نعبر عتبة الاتحاد الأوروبي ونجلس حول نفس الطاولة مع الاتحاد".


وتشكل ألبانيا جزءاً من خطة النمو التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تحصل على أكثر من 920 مليون يورو خلال العقد المقبل.. كما وقعت اتفاقية بقيمة 90 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار لإعادة بناء خط السكة الحديدية بين ميناء دوريس وروغوجيني، والذي، وفقا لكايا كالاس، "سيكون بمثابة طريق حيوي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من أجل التنقل العسكري في جنوب شرق أوروبا". وأضافت "هذا مهم للغاية في ظل البيئة الأمنية الحالية".


ومن المقرر أن تجري ألبانيا انتخابات برلمانية في 11 مايو، وقد جعل الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة إيدي راما عضوية الاتحاد الأوروبي أحد أهداف برنامجه الانتخابي.

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