الاتحاد الأوروبى يكشف عن خطة للرد على تعريفات ترامب الجمركية

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مسئولين في الاتحاد الأوروبي كشفوا عن خطة أوروبية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح المسئولين أنه سيتم الإعلان عن الخطة بشكل رسمي الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للكتلة الأوروبية.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة ستتضمن إجراءات مضادة محتملة، مع التركيز على قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ردا على الرسوم التي أقرتها واشنطن مؤخرًا على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

الرسوم الجمركية الأمريكية

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دعت في اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وردّ بكين عليها.

وقال الاتحاد في بيان إن فون دير لايين دعت خلال الاتصال "الى حل للوضع الراهن عبر التفاوض، وأكدت الحاجة الى تجنب تصعيد جديد" في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.