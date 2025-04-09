قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025
الصحة تبحث مع ميديف الدولية تعزيز الشراكة الطبية بين القاهرة وباريس
عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
بث مباشر.. كلمة وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الأربعاء 9 أبريل 2025
حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025
كايا كالاس: مستقبل ألبانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم الإصلاحات "الصعبة"
متحدث "الوزراء": قرب الانتهاء من استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
الخارجية الصينية: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول الصين تفتقر للمعرفة والاحترام
رسميا سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل.. كم يسجل عيار 21 ؟
الأسواق الأمريكية تتعرض لخسائر كبيرة بعد تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة من قبل ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الصينية: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول الصين تفتقر للمعرفة والاحترام

جي دي فانس
جي دي فانس
القسم الخارجي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الصادرة مؤخرا بشأن الصين، تفتقر إلى المعرفة والاحترام.


وقال متحدث الخارجية الصينية وفقا لقناة "CGTN" الصينية، "إن الصين أوضحت بشكل تام موقفها بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن سماع مثل تلك الكلمات التي قالها نائب الرئيس الأمريكي بشأن سياسة إدارة ترامب التجارية تجاه الصين، مفاجئة ومؤسفة نوعا ما".


وكان نائب الرئيس الأمريكي في دفاعه عن الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على شركاء واشنطن التجاريين، قد انتقد بشدة الاقتصاد العالمي القائم على تكبد ديون طائلة لشراء منتجات تصنعها دول أخرى لأمريكا، قائلا "نقترض المال من الفلاحين الصينيين لشراء المنتجات التي يصنعها هؤلاء الفلاحون"، الأمر الذي قوبل بغضب واسع من قبل الصينيين.

وزارة الخارجية الصينية نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الصين سياسة إدارة ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

طارق السيد

طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

حالة الطقس

3 فصول في يوم واحد.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

زيزو و شيكابالا

والد زيزو: اللعب للأهلي مش حرام.. ونجلي لن ينتحر واسألوا شيكابالا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر

الأشقاء الثلاثة

خزان صرف صحي يخطف 3 أشقاء من سوهاج وينهي أحلامهم

سيد عبد الحفيظ

لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو

ترشيحاتنا

وزير الري يبحث مقترح لتنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة

وزير الري يبحث مقترحا لتنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع مصر

زيارة السيسي وماكرون لمستشفى العريش

مقرر بالحوار الوطني: زيارة السيسي وماكرون لمستشفى العريش رسالة سياسية وإنسانية

بالصور

خطوات عمل التراميسو الأصلي.. حلو إيطالي بمذاق القهوة الرائعة

طريقة عمل التراميسو
طريقة عمل التراميسو
طريقة عمل التراميسو

طرق بسيطة وفعّالة لحفظ الليمون لفترات طويلة دون أن يفسد .. تعرّف عليها

طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة
طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة
طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة

احذرها.. التشنجات الليلية المُتكررة تكشف عن مشكلات صحية خطيرة.. اعرف الأسباب

أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية
أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية
أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية

طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد