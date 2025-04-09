الخارجية الصينية: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول الصين تفتقر للمعرفة والاحترام

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الصادرة مؤخرا بشأن الصين، تفتقر إلى المعرفة والاحترام.



وقال متحدث الخارجية الصينية وفقا لقناة "CGTN" الصينية، "إن الصين أوضحت بشكل تام موقفها بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن سماع مثل تلك الكلمات التي قالها نائب الرئيس الأمريكي بشأن سياسة إدارة ترامب التجارية تجاه الصين، مفاجئة ومؤسفة نوعا ما".

وكان نائب الرئيس الأمريكي في دفاعه عن الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على شركاء واشنطن التجاريين، قد انتقد بشدة الاقتصاد العالمي القائم على تكبد ديون طائلة لشراء منتجات تصنعها دول أخرى لأمريكا، قائلا "نقترض المال من الفلاحين الصينيين لشراء المنتجات التي يصنعها هؤلاء الفلاحون"، الأمر الذي قوبل بغضب واسع من قبل الصينيين.