اعترفوا بشجاعة.. تعليق نارى من لميس الحديدي على أزمة زيزو

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، يعد أنباء توقيع نجم الأبيض أحمد سيد مصطفى زيزو للنادي الأهلي.

وكتبت لميس الحديدي في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “تحولوا فجأة إلى حكماء الزمان.. لما تخسروا جولة اعترفوا بشجاعه بلاش تبرير ولف ودوران عاش الأهلي”.

ورد أحد المتابعين عليها بتصريح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الشهير، حيث قال: “والنبي يا مدام لميس متخليهاش تكبر في دماغي وناخد لاعب من الأهلي”.

واجابت لميس على التعليق بعبارات ضحك.

كانت الإعلامية لميس الحديدي قد أشادت بمسلسل "لام شمسية"، مؤكدة أنه لم يكن مجرد عمل درامي متميز من الناحية الفنية، بل مثّل خطوة شجاعة في تسليط الضوء على قضية اجتماعية مسكوت عنها، وهي التحرش بالأطفال.