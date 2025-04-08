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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي للمصريين: لا تشعروا بالتقصير.. مصر تقوم بدورها كاملا تجاه غزة

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة قوية خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، لأصحاب دعوات "الجهاد في غزة"، مؤكدة أن مصر تقوم بدور كبير ومهم لا يجب التقليل منه.


وقالت: "لا يجب أن يشعر أي مواطن مصري في لحظة أنه مقصر. الحقيقة أن العالم كله يغض الطرف عن ما يحدث، لكن مصر لم تغض الطرف، مصر من اللحظة الأولى وهي تقوم بدورها ولن تتراجع."
وأضافت موجهة حديثها لأصحاب دعوات الجهاد :"للجماعة بتوع دعوات الجهاد... اتفضلوا يا جماعة، المكان قدامكم!"


تابعت الحديدي: "بقول للمصريين لا تشعروا بالذنب تجاه القضية الفلسطينية. نعم، كلنا نحس بالألم، فكل هذا يحدث أمام أعيننا والعالم عاجز، لكن نحن كمصر نقوم بكل الأدوار، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والضغوط، لم نهتز قيد أنملة."


وأشارت إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير:" رغم الاوضاع السياسية العالمية والضغوط  لقبول التهجير حيث خرج ترامب وراهن على موافقتنا، لكن الرئيس خرج رافضًا وثابتًا على موقفه، وقالها بوضوح: لا للتهجير، وثابتين على موقفنا ."

واختتمت الحديدي حديثها برسالة طمأنة وفخر:"يكفينا هذا الموقف، وهذا السند الذي نقدمه لإخواننا. المساعدات ممتدة على كيلومترات أمام المعبر ، ولكن يعوقها الجانب الإسرائيلي، ومع ذلك المباحثات مستمرة، والجرحى نستقبلهم. نحن نقوم بدور مهم جدًا، فلا تشعروا بالتقصير أبداً."

لميس لميس الحديدي اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

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