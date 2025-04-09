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الأهلي به لاعبين مميزين.. والد زيزو: لا توجد فرصة لاستمراره في الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي به لاعبين مميزين.. والد زيزو: لا توجد فرصة لاستمراره في الزمالك

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

تحدث مصطفى زيزو والد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عن آخر كواليس ملف نجله والأزمة الأخيرة باستبعاده من مباراة الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية.

وقال والد زيزو في تصريحات نقلها الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: زيزو حاول كثيرا مع النادي من أجل التجديد، ونجلي تحمل ما لم يتحمله بشر مع الزمالك ولم يتمارض أبدا ولم يتخاذل وأكثر لاعب شارك في مباريات وجددنا 3 مرات سابقا رغم عدم وجود استقرار إداري.

وأضاف والد زيزو: نعلم أن الأهلي به لاعبين مميزين ورائعين، لكن زيزو واحد من أهم لاعبي مصر في آخر 5 سنوات ولا يقلق من هذا الأمر، وزيزو كان مميزا في فريق الزمالك حين كان مكتظا بالنجوم.

وشدد والد زيزو على عدم التراجع قائلًا: لا توجد فرصة لاستمرار زيزو في الزمالك خاصة بعد الاستبعاد من مباراة اليوم، ومسئولي الزمالك سلموني وزيزو للإعلام وللسوشيال ميديا والجمهور الذي كان يعشق زيزو أصبح يهتف ضده.

واختتم والد زيزو: هشام نصر أكد أن زيزو يطلب 60 مليون ولم نكن جلسنا وقتها للتفاوض، وزيزو رفض عروض كبيرة جدا من أجل الزمالك.

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