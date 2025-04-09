مدبولي: الحكومة تسعى لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح المصري، بالإضافة إلى السعي لتوفير المزيد من السلع الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن هناك خططًا واضحة بالتعاون مع شركات عالمية مثل شركة "إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر.

توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تضع خطة استراتيجية تهدف إلى توفير العملة الأجنبية، وهو ما يعد أحد الأولويات في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن توفير العملة الأجنبية سيسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري ويعزز القدرة على استيراد السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار.

دعم الفلاح المصري وتوفير السلع الأساسية

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لدعم الفلاح المصري، حيث يتم توفير المزيد من الدعم والتسهيلات له لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. كما أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتوفير مجموعة واسعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

اجتماع مع وزير البترول حول خطط زيادة الإنتاج

وأشار مدبولي إلى أنه قد عقد اجتماعًا مع وزير البترول، حيث تم مناقشة خطة واضحة مع شركة "إيني" لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في مصر.

وأكد أن هذه الخطة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الإنتاجية لمصر في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق استدامة الطاقة ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.