قدمت الشيف امنية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بان كيك بالتمر.

المكونات لتحضير بان كيك بالتمر ..

- 5تمرات منزوع النواة طرية

-لبن مغلي ربع كوب

- بيضة1

- شوفان مطحون ربع كوب

- فانيليا ملعقة صغيرة

- بيكنج باودر نصف ملعقة صغيرة

- ملح رشة

طريقة التحضير عمل بان كيك بالتمر

1. تحضير التمر قومي بنقع التمر في الماء الساخن لمدة 5 دقائق لتسهيل فرمه.

2. خلط المكونات السائلة في وعاء، اخلطي اللبن المغلي مع البيضة واخفقي جيداً حتى يتجانس المزيج.

3. خلط المكونات الجافة في وعاء آخر، اخلطي الشوفان المطحون، والتمر المهروس، والفانيليا، والبيكنج باودر والملح.

4. دمج المكونات: أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطيها حتى تتجانس. يمكن تعديل القوام بإضافة المزيد من اللبن إذا لزم الأمر.

5. طهي البان كيك سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. استخدمي مغرفة لصب كمية من المزيج في المقلاة. اطهيها لمدة 2-3 دقائق حتى تظهر الفقاعات على السطح، ثم اقلبها واطهيها لمدة دقيقة أخرى حتى تصبح ذهبية.

6. التقديم قدمي البان كيك ساخنًا مع العسل أو شراب القيقب أو أي إضافات تفضلينها.