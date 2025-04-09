الأهلي يبحث عن بديل كولر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تحضير الأهلي بديل لـ كولر بعد سلسلة النتايج السلبية وتراجع أداء الفريق.

وكتب عبد الباسط من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: #معلوماتي

الأهلي شغال على بديل كولر وأحد مسئولي الأهلي خارج مصر من أجل هذا الملف والتحضير له مبكرًا.



قال الناقد الرياضي إسلام محمد ، إن هناك حالة من عدم الرضا بين جماهير النادي الأهلي ، والمحللين والإعلاميين بخصوص أداء الفريق مؤخرًا، لافتا إلى أن المدير الفني مارسيل كولر "أفلس فنيًا" ولم يعد لديه ما يقدمه للنادي، مشيراً إلى أن كولر إذا تمكن من تجاوز مباراة بيراميدز، فسيستمر كمدير فني للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.