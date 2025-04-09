مباراة بيراميدز تحدد مصير كولر في الأهلي.. و4 مرشحين لخلافته

قال الناقد الرياضي إسلام محمد ، إن هناك حالة من عدم الرضا بين جماهير النادي الأهلي ، والمحللين والإعلاميين بخصوص أداء الفريق مؤخرًا، لافتا إلى أن المدير الفني مارسيل كولر "أفلت فنيًا" ولم يعد لديه ما يقدمه للنادي، مشيراً إلى أن كولر إذا تمكن من تجاوز مباراة بيراميدز، فسيستمر كمدير فني للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع إسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال إخفاق كولر في المباراة، فإن البديل جاهز، لافتًا إلى أن النادي الأهلي بصدد بحث السيرة الذاتية لأربع مدربين من العيار الثقيل كبدائل محتملة.

وأكمل أن هناك أربعة مدربين مطروحين لتولي تدريب الأهلي، من بينهم اثنان سبق لهما التدريب في الدوري المصري، ويأتي المدرب "جوميز" ضمن القائمة المرشحة.

وفي سياق آخر، تناول إسلام محمد أزمة نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أنه أحد الركائز الأساسية في الكرة المصرية، وليس مجرد لاعب عادي.

وأشار أن زيزو تلقى في وقت سابق عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية بقيمة 8 ملايين دولار، معتبرًا إياه "قطعة ذهبية" داخل القلعة البيضاء.

وانتقد الناقد الرياضي إدارة الزمالك بسبب تجاهلها تجديد عقد زيزو لمدة 6 أشهر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي الأهلي أبدى جدية كبيرة في التفاوض مع اللاعب ووالده خلال تلك الفترة.