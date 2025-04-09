بعد تعرضة للهجوم ..شوبير مدافعا عن مارسيل كولر: يقدم أداء جيد

أنتقذ الإعلامي أحمد شوبير، على الهجوم علي مارسيل كولر المدري الفني للنادي الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: أنا مبسوط من فوز الأهلي والتأهل إلي دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن مستغرب جداً من الهجوم الذي تعرض له كولر بسبب أداء الفريق”.

وأضاف شوبير :” جميع اللاعبين أدوا مباراة جيدة، علي الرغم من صعوبة ارض الملعب ،ولكن الفريق حقق الفوز، ولكن هناك هجوم غريب على المدير الفني”.

وتابع شوبير :” هناك أشخاص تطالب برحيل مارسيل كولر عن الأهلي، لماذا هو يقدم أدء جيد مع الفريق”.

الأهلي إلى دور نصف النهائى



وكان قد تأهل الأهلي إلى دور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني بنتيجة 2-0 مجموع المباراتين (الذهاب والإياب)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد شيخا ولد بيديا، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل إمام عاشور هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.