البورصة الأمريكية تفتح على صعود طفيف رغم الرسوم المضادة

فتحت البورصة الأمريكية على صعود طفيف رغم الرسوم المضادة على الواردات الأمريكية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها حصلت على دعم دول الاتحاد الأوروبي، وستمضي قدمًا في تطبيق أول حزمة من الإجراءات المضادة اعتبارًا من 15 أبريل.

يعد ذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.

الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية إضافية، معظمها بنسبة 25%، على مجموعة من الواردات الأمريكية.

يأتي ذلك ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن.

ولا يزال الاتحاد يدرس كيفية الرد على رسوم السيارات والرسوم الأخرى.

