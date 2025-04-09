تفاصيل مداخلة متحدث الوزراء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي

قال محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" التالي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه المجموعة الاقتصادية بمتابعة رفع الرسوم الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى التحديات والفرص الناتجة عن الحرب التجارية العالمية.

الحمصاني: "العالم يواجه حربا تجارية تحمل تحديات وفرص متعددة"

وأوضح الحمصاني أن العالم حاليًا يواجه حربًا تجارية، مؤكداً أن هذه الحرب تأتي مع العديد من التحديات، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في هذا السياق.

الحمصاني: "مصر تعمل على دراسة متأنية لمواجهة الرسوم الجمركية"

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعمل على دراسة متأنية لمواجهة أي رسوم جمركية قد تترتب على الوضع العالمي، مضيفًا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات.

مصر لديها إجراءات لمواجهة تحديات الحرب التجارية

أوضح الحمصاني أن مصر لديها خطط وإجراءات لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة الحرب التجارية، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تأثيرات سلبية محتملة.

الحمصاني: "رفع الرسوم الجمركية قد يزيد من التضخم العالمي"

أشار الحمصاني إلى أن رفع الرسوم الجمركية على السلع قد يؤدي إلى زيادة التضخم على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع في التضخم سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت دراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية ومدى تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحديد القرارات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة.

الحمصاني: الحكومة تواصل دعم السولار والبوتجاز

أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل المواطنين بشكل مستمر في إطار خطة الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار في هذه السلع.

الحمصاني: حرب تجارية عالمية تحمل فرصًا وتحديات

أوضح الحمصاني أن ما يحدث في الأسواق العالمية يشير إلى بوادر حرب تجارية، مضيفًا أن هذه الحرب تحمل في طياتها فرصًا قد تستفيد منها مصر في بعض القطاعات، كما أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأنٍ لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

الحمصاني: مصر تنافس عالميًا في بعض المنتجات

أشار الحمصاني إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام مصر لزيادة صادراتها، خاصة وأنها تمتلك القدرة على المنافسة في بعض المنتجات، وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني.

الحمصاني: السياسة النقدية والاستقرار المالي في مصر



أكد الحمصاني أن مصر تنسق مع البنك المركزي لتحقيق استقرار في السياسة النقدية، حيث تم اعتماد آلية سعر الصرف المرن التي ساعدت في تأمين سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2024.

وأضاف أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي في سعر الصرف.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، ولا يزال يناقش.

وأضاف أن السبب أن الحكومة تحرص على التوافق، وسيكون خروجة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المواد والملاحظات ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة، ولا يستهدف القانون أي نادي أو جهة

أوضح الحمصاني، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي تقلبات.