قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند عاكف: أنا فتاة أحلام جيل التسعينيات والناس بتدور عليا علشان تشوفني
30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار المقررات التموينية لشهر أبريل 2025
تسريبات عن هاتف One Plus13T قبل إطلاقه
مذكرة توقيف دولية بحق المرشد الأعلى الإيراني
الوزير محمد عبد اللطيف: مصر ملتزمة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
الأوقاف تعلن تواصل قراءة صحيح البخاري بالإسناد المتصل
زوج يشعل النيران في زوجته حتى الموت أثناء مشاجرة بينهما بالقليوبية
بسمة وهبة: دولة عظمى اختارت العريش للتعبير عن رفضها لتهجير أهالي غزة
حكم أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء توضح حكم التعصب الكروي بين جماهير الأهلي والزمالك
بيسيرو: الزمالك سيحارب في بطولة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل مداخلة متحدث الوزراء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء
يوسف أيمن

قال محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" التالي:

متحدث الوزراء: مدبولي يوجه بمتابعة رفع الرسوم الاقتصادية العالمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه المجموعة الاقتصادية بمتابعة رفع الرسوم الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى التحديات والفرص الناتجة عن الحرب التجارية العالمية.

الحمصاني: "العالم يواجه حربا تجارية تحمل تحديات وفرص متعددة"

وأوضح الحمصاني أن العالم حاليًا يواجه حربًا تجارية، مؤكداً أن هذه الحرب تأتي مع العديد من التحديات، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في هذا السياق.

الحمصاني: "مصر تعمل على دراسة متأنية لمواجهة الرسوم الجمركية"

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعمل على دراسة متأنية لمواجهة أي رسوم جمركية قد تترتب على الوضع العالمي، مضيفًا أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات.

مصر لديها إجراءات لمواجهة تحديات الحرب التجارية

أوضح الحمصاني أن مصر لديها خطط وإجراءات لمواجهة أي تحديات قد تنشأ نتيجة الحرب التجارية، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تأثيرات سلبية محتملة.

الحمصاني: "رفع الرسوم الجمركية قد يزيد من التضخم العالمي"

أشار الحمصاني إلى أن رفع الرسوم الجمركية على السلع قد يؤدي إلى زيادة التضخم على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع في التضخم سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت دراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية ومدى تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحديد القرارات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة.

الحمصاني: الحكومة تواصل دعم السولار والبوتجاز

أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل المواطنين بشكل مستمر في إطار خطة الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار في هذه السلع.

الحمصاني: حرب تجارية عالمية تحمل فرصًا وتحديات

أوضح الحمصاني أن ما يحدث في الأسواق العالمية يشير إلى بوادر حرب تجارية، مضيفًا أن هذه الحرب تحمل في طياتها فرصًا قد تستفيد منها مصر في بعض القطاعات، كما أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأنٍ لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

الحمصاني: مصر تنافس عالميًا في بعض المنتجات

أشار الحمصاني إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام مصر لزيادة صادراتها، خاصة وأنها تمتلك القدرة على المنافسة في بعض المنتجات، وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني.

الحمصاني: السياسة النقدية والاستقرار المالي في مصر


أكد الحمصاني أن مصر تنسق مع البنك المركزي لتحقيق استقرار في السياسة النقدية، حيث تم اعتماد آلية سعر الصرف المرن التي ساعدت في تأمين سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2024.

وأضاف أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي في سعر الصرف.

المستشار محمد الحمصاني: قانون الرياضة لم يعتمد بعد ولا يزال قيد المناقشة
 

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، ولا يزال يناقش.

وأضاف أن السبب أن الحكومة تحرص على التوافق، وسيكون خروجة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المواد والملاحظات ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة، ولا يستهدف القانون أي نادي أو جهة

أوضح الحمصاني، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الأسواق المحلية ومواجهة أي تقلبات.

متحدث الوزراء أحمد موسى محمد الحمصاني على مسئوليتي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

ترشيحاتنا

سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية الهندسة

كلية طب الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب

الدكتورة سامية أبو فرحة

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر

بالصور

توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

القرفة
القرفة
القرفة

شمع الأذن الأسود.. أسبابه وكيف يمكن علاجه؟

شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات
ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالامارات

غير متوقعة.. رابط غريب بين الصداع النصفي والعلاقة الحميمية

العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع
العلاقة الحميمية والصداع

فيديو

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المتهمين

عطلو المرور وأشعلوا الألعاب النارية.. القبض على أصحاب فيديو مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد