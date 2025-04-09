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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة أسامة البسيوني: لا صحة لما تردد حول تعنيف الوزير للراحلطط

أسامة البسيوني
أسامة البسيوني
يوسف أيمن

علق الإعلامي أحمد موسى على الأنباء التي تم تداولها بشأن تعنيف وزير التربية والتعليم للراحل أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

موسى: "الوزير سلم على أسامة البسيوني ولم يتحدث معه"

قال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الراحل أسامة البسيوني كان يقف أثناء زيارة الوزير ولم يتبادل أي حديث معه، بل تم السلام عليه فقط، مضيفًا: "مفيش حوار حصل بينهما".

الوزير كان سعيدًا بانتظام الدراسة والحضور في المدرسة

أضاف موسى أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كان سعيدًا أثناء الزيارة لرؤية نسبة الحضور التي تجاوزت 80%، وللاطلاع على انتظام الدراسة، حيث سأل عن الحصص والمناهج التعليمية، مشيرًا إلى أن الزيارة لم تشهد أي مشكلات أو حالات تعنيف.

موسى: "لا يوجد أي تعنيف أو توبيخ خلال الزيارة"

أكد موسى أن مدير المدرسة الذي كان حاضرًا في الزيارة أشار إلى أنه لم يحدث أي نوع من التعنيف أو التوبيخ من الوزير، موضحًا أن الحديث لم يتجاوز السلام بين الوزير والراحل أسامة البسيوني.

موسى: "لا تصدقوا الشائعات والأنباء غير الدقيقة"

وجه موسى رسالة إلى الجمهور قائلًا: "بلاش نسمع أي كلام يتقال أو يتكتب"، مؤكدًا أنه لا مصلحة لأحد في إخفاء الحقيقة، وأن ما تم تداوله من شائعات غير صحيح.

موسى يقدم التعازي لأسرة الراحل أسامة البسيوني

وفي ختام حديثه، قدم الإعلامي أحمد موسى التعازي لأسرة الراحل أسامة البسيوني، معربًا عن حزنه لوفاته.

أحمد موسى وفاة أسامة البسيوني الباجور مدير إدارة الباجور أسامة البسيوني

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